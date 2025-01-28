Ціна Genie Protocol (GNP)
Поточна ціна Genie Protocol (GNP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genie Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.18 USD
- зміна ціни Genie Protocol протягом дня — -30.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genie Protocol до USD становила $ -0.000110231510167186.
За останні 30 днів зміна ціни Genie Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Genie Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Genie Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000110231510167186
|-30.60%
|30 днів
|$ 0
|-21.75%
|60 днів
|$ 0
|-44.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Genie Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-30.60%
-16.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Genie Protocol is a defi protocol for buying sets or "funds" of tokens governed by Genie Dao and is the first protocol for buying sets or "funds" of native multichain tokens.
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