Сьогоднішня ціна Genie Protocol (GNP)

Поточна ціна Genie Protocol (GNP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genie Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.18 USD

- зміна ціни Genie Protocol протягом дня — -30.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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