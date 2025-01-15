Сьогоднішня ціна GENIE AI (GENIE)

Поточна ціна GENIE AI (GENIE) сьогодні становить 0.060489 USD з ринковою капіталізацією $ 605.76K USD. Ціна GENIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GENIE AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.08K USD

- зміна ціни GENIE AI протягом дня — +17.82%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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