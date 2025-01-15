Ціна GENIE AI (GENIE)
Поточна ціна GENIE AI (GENIE) сьогодні становить 0.060489 USD з ринковою капіталізацією $ 605.76K USD. Ціна GENIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GENIE AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.08K USD
- зміна ціни GENIE AI протягом дня — +17.82%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GENIE AI до USD становила $ +0.00914877.
За останні 30 днів зміна ціни GENIE AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GENIE AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GENIE AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00914877
|+17.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GENIE AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.05%
+17.82%
-56.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
enie AI is a cutting-edge platform that enables businesses and developers to create intelligent, domain-specific AI agents. These agents are designed to tackle specialized tasks across various industries by leveraging advanced capabilities such as multimodal processing, built-in memory, and seamless tool integration. The platform allows users to build, deploy, and manage AI-driven agents that are tailored to their specific needs. Whether it's for legal document analysis, cybersecurity threat detection, marketing campaign optimization, or SEO improvements, Genie AI offers pre-built agents for these applications, along with tools for creating custom agents for unique workflows.
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|1 GENIE до AUD
A$0.0967824
|1 GENIE до GBP
￡0.04899609
|1 GENIE до EUR
€0.05806944
|1 GENIE до USD
$0.060489
|1 GENIE до MYR
RM0.27159561
|1 GENIE до TRY
₺2.14493994
|1 GENIE до JPY
¥9.45564048
|1 GENIE до RUB
₽6.20435673
|1 GENIE до INR
₹5.22262026
|1 GENIE до IDR
Rp991.62279216
|1 GENIE до PHP
₱3.53497716
|1 GENIE до EGP
￡E.3.05167005
|1 GENIE до BRL
R$0.36535356
|1 GENIE до CAD
C$0.08649927
|1 GENIE до BDT
৳7.31674944
|1 GENIE до NGN
₦94.0724928
|1 GENIE до UAH
₴2.54537712
|1 GENIE до VES
Bs3.205917
|1 GENIE до PKR
Rs16.84437183
|1 GENIE до KZT
₸31.93698222
|1 GENIE до THB
฿2.08929006
|1 GENIE до TWD
NT$1.99069299
|1 GENIE до CHF
Fr0.05504499
|1 GENIE до HKD
HK$0.47060442
|1 GENIE до MAD
.د.م0.60549489