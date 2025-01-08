Ціна Genie (GENIE)
Поточна ціна Genie (GENIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.54K USD. Ціна GENIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.20 USD
- зміна ціни Genie протягом дня — -6.35%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
Отримуйте оновлення цін GENIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GENIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Genie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Genie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Genie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.35%
|30 днів
|$ 0
|-9.74%
|60 днів
|$ 0
|-55.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Genie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-6.35%
+19.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GENIE до AUD
A$--
|1 GENIE до GBP
￡--
|1 GENIE до EUR
€--
|1 GENIE до USD
$--
|1 GENIE до MYR
RM--
|1 GENIE до TRY
₺--
|1 GENIE до JPY
¥--
|1 GENIE до RUB
₽--
|1 GENIE до INR
₹--
|1 GENIE до IDR
Rp--
|1 GENIE до PHP
₱--
|1 GENIE до EGP
￡E.--
|1 GENIE до BRL
R$--
|1 GENIE до CAD
C$--
|1 GENIE до BDT
৳--
|1 GENIE до NGN
₦--
|1 GENIE до UAH
₴--
|1 GENIE до VES
Bs--
|1 GENIE до PKR
Rs--
|1 GENIE до KZT
₸--
|1 GENIE до THB
฿--
|1 GENIE до TWD
NT$--
|1 GENIE до CHF
Fr--
|1 GENIE до HKD
HK$--
|1 GENIE до MAD
.د.م--