Сьогоднішня ціна Genie (GENIE)

Поточна ціна Genie (GENIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.54K USD. Ціна GENIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.20 USD

- зміна ціни Genie протягом дня — -6.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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