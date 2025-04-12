Ціна GENEX (GENX)
Поточна ціна GENEX (GENX) сьогодні становить 0.00594724 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GENEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16M USD
- зміна ціни GENEX протягом дня — -53.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GENEX до USD становила $ -0.006733996178354657.
За останні 30 днів зміна ціни GENEX до USD становила $ -0.0018915018.
За останні 60 днів зміна ціни GENEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GENEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.006733996178354657
|-53.10%
|30 днів
|$ -0.0018915018
|-31.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GENEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.05%
-53.10%
-60.78%
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$0.00594724
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