Сьогоднішня ціна GENEX (GENX)

Поточна ціна GENEX (GENX) сьогодні становить 0.00594724 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GENEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16M USD

- зміна ціни GENEX протягом дня — -53.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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