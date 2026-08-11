Сьогоднішня ціна GenesisL1

Поточна ціна GenesisL1 (L1) сьогодні становить $ 0,108283, зі зміною 3,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації L1 до USD становить $ 0,108283 за L1.

GenesisL1 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 485 235, з циркуляційною пропозицією у 41,42M L1. Протягом останніх 24 годин L1 торгувався між $ 0,104086 (мінімум) та $ 0,108453 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,133966, тоді як історичний мінімум — $ 0,09614.

У короткостроковій динаміці L1 змінився на +0,03% за останню годину та на -6,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,54K.

Ринкова інформація щодо GenesisL1 (L1)

Ринкова капіталізація $ 4,49M$ 4,49M $ 4,49M Обсяг (за 24 год) $ 1,54K$ 1,54K $ 1,54K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,06M$ 5,06M $ 5,06M Циркуляційне постачання 41,42M 41,42M 41,42M Загальна пропозиція 46 773 861,46278333 46 773 861,46278333 46 773 861,46278333

Поточна ринкова капіталізація GenesisL1 — $ 4,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,54K. Циркуляційна пропозиція L1 — 41,42M, зі загальною пропозицією 46773861.46278333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,06M.