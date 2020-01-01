Токеноміка Genesis Worlds (GENESIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Genesis Worlds (GENESIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Genesis Worlds (GENESIS) Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Офіційний вебсайт: https://genesis.game/ Купити GENESIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Genesis Worlds (GENESIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Genesis Worlds (GENESIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,27K $ 52,27K $ 52,27K Загальна пропозиція: $ 220,32M $ 220,32M $ 220,32M Циркуляційна пропозиція: $ 220,32M $ 220,32M $ 220,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 52,27K $ 52,27K $ 52,27K Історичний максимум: $ 0,485444 $ 0,485444 $ 0,485444 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00023724 $ 0,00023724 $ 0,00023724 Дізнайтеся більше про ціну Genesis Worlds (GENESIS)

Токеноміка Genesis Worlds (GENESIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Genesis Worlds (GENESIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GENESIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GENESIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GENESIS, досліджуйте ціну токена GENESIS в реальному часі!

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