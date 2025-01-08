Сьогоднішня ціна Genesis Worlds (GENESIS)

Поточна ціна Genesis Worlds (GENESIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.05K USD. Ціна GENESIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genesis Worlds:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 241.16 USD

- зміна ціни Genesis Worlds протягом дня — -6.93%

- циркуляційна пропозиція – 213.75M USD

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