Ціна Genesis Worlds (GENESIS)
Поточна ціна Genesis Worlds (GENESIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.05K USD. Ціна GENESIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genesis Worlds:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 241.16 USD
- зміна ціни Genesis Worlds протягом дня — -6.93%
- циркуляційна пропозиція – 213.75M USD
Отримуйте оновлення цін GENESIS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GENESIS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genesis Worlds до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Genesis Worlds до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Genesis Worlds до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Genesis Worlds до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.93%
|30 днів
|$ 0
|+59.58%
|60 днів
|$ 0
|+380.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Genesis Worlds: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-6.93%
-11.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GENESIS до AUD
A$--
|1 GENESIS до GBP
￡--
|1 GENESIS до EUR
€--
|1 GENESIS до USD
$--
|1 GENESIS до MYR
RM--
|1 GENESIS до TRY
₺--
|1 GENESIS до JPY
¥--
|1 GENESIS до RUB
₽--
|1 GENESIS до INR
₹--
|1 GENESIS до IDR
Rp--
|1 GENESIS до PHP
₱--
|1 GENESIS до EGP
￡E.--
|1 GENESIS до BRL
R$--
|1 GENESIS до CAD
C$--
|1 GENESIS до BDT
৳--
|1 GENESIS до NGN
₦--
|1 GENESIS до UAH
₴--
|1 GENESIS до VES
Bs--
|1 GENESIS до PKR
Rs--
|1 GENESIS до KZT
₸--
|1 GENESIS до THB
฿--
|1 GENESIS до TWD
NT$--
|1 GENESIS до CHF
Fr--
|1 GENESIS до HKD
HK$--
|1 GENESIS до MAD
.د.م--