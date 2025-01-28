Сьогоднішня ціна Genesis Universe (GUT)

Поточна ціна Genesis Universe (GUT) сьогодні становить 0.00333654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genesis Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.32 USD

- зміна ціни Genesis Universe протягом дня — -9.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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