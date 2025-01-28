Ціна Genesis Universe (GUT)
Поточна ціна Genesis Universe (GUT) сьогодні становить 0.00333654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genesis Universe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.32 USD
- зміна ціни Genesis Universe протягом дня — -9.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genesis Universe до USD становила $ -0.000347153491201753.
За останні 30 днів зміна ціни Genesis Universe до USD становила $ -0.0026080535.
За останні 60 днів зміна ціни Genesis Universe до USD становила $ -0.0029289626.
За останні 90 днів зміна ціни Genesis Universe до USD становила $ -0.02660181411488131.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000347153491201753
|-9.42%
|30 днів
|$ -0.0026080535
|-78.16%
|60 днів
|$ -0.0029289626
|-87.78%
|90 днів
|$ -0.02660181411488131
|-88.85%
Останній аналіз цін Genesis Universe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-9.42%
-28.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GUT is the main token of the game, you need it to mint NFT, upgrade NFT, stake for membership, Defi profits, and many other utilities. It’s designed as an essential core of the game play and economic system, you can earn both active return and passive return , we carefully inspected the possible demand and supply of GUT, and hopefully we can be one of the first sustainable projects in web3 economics
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