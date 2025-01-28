Ціна Genesis Shards (GS)
Поточна ціна Genesis Shards (GS) сьогодні становить 0.00623734 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genesis Shards:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80K USD
- зміна ціни Genesis Shards протягом дня — +4.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genesis Shards до USD становила $ +0.00027949.
За останні 30 днів зміна ціни Genesis Shards до USD становила $ -0.0006975547.
За останні 60 днів зміна ціни Genesis Shards до USD становила $ -0.0018456289.
За останні 90 днів зміна ціни Genesis Shards до USD становила $ -0.000558163031902345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027949
|+4.69%
|30 днів
|$ -0.0006975547
|-11.18%
|60 днів
|$ -0.0018456289
|-29.59%
|90 днів
|$ -0.000558163031902345
|-8.21%
Останній аналіз цін Genesis Shards: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+4.69%
-14.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Genesis Shards (GS) is a whole new marketplace for pre-IDO tokens on NFTs powered by Polkadot. GS was created to usher in a new paradigm for DeFi transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens, and to introduce a whole new suite of DeFi products across multiple blockchains. Most pre-IDO transactions are currently being executed in OTC. With this come the problems of a) illiquidity and also b) the big problem of highly inconsistent OTC trade practices for pre-IDO tokens. Trades are often conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default. GS aims to 'NFT-y' the OTC market - transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens. By wrapping time-locked fungible tokens into NFTs, Genesis Shards is creating a new marketplace for previously illiquid tokens. Also, investors will no longer have to worry about shady OTC deals with high default risk : they can simply utilize the safe, trustless pre-IDO liquidity provided by Genesis NFTs.
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