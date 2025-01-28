Сьогоднішня ціна Genesis Shards (GS)

Поточна ціна Genesis Shards (GS) сьогодні становить 0.00623734 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genesis Shards:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80K USD

- зміна ціни Genesis Shards протягом дня — +4.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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