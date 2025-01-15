Сьогоднішня ціна GENESIS (GENESIS)

Поточна ціна GENESIS (GENESIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.14K USD. Ціна GENESIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GENESIS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD

- зміна ціни GENESIS протягом дня — +23.03%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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