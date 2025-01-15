Ціна GENESIS (GENESIS)
Поточна ціна GENESIS (GENESIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.14K USD. Ціна GENESIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GENESIS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD
- зміна ціни GENESIS протягом дня — +23.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін GENESIS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GENESIS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GENESIS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GENESIS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GENESIS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GENESIS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+23.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GENESIS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+23.03%
-9.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GENESIS до AUD
A$--
|1 GENESIS до GBP
￡--
|1 GENESIS до EUR
€--
|1 GENESIS до USD
$--
|1 GENESIS до MYR
RM--
|1 GENESIS до TRY
₺--
|1 GENESIS до JPY
¥--
|1 GENESIS до RUB
₽--
|1 GENESIS до INR
₹--
|1 GENESIS до IDR
Rp--
|1 GENESIS до PHP
₱--
|1 GENESIS до EGP
￡E.--
|1 GENESIS до BRL
R$--
|1 GENESIS до CAD
C$--
|1 GENESIS до BDT
৳--
|1 GENESIS до NGN
₦--
|1 GENESIS до UAH
₴--
|1 GENESIS до VES
Bs--
|1 GENESIS до PKR
Rs--
|1 GENESIS до KZT
₸--
|1 GENESIS до THB
฿--
|1 GENESIS до TWD
NT$--
|1 GENESIS до CHF
Fr--
|1 GENESIS до HKD
HK$--
|1 GENESIS до MAD
.د.م--