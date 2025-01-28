Ціна Generator (GEN)
Поточна ціна Generator (GEN) сьогодні становить 0.512617 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Generator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13 USD
- зміна ціни Generator протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Generator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Generator до USD становила $ -0.1441532828.
За останні 60 днів зміна ціни Generator до USD становила $ -0.1790617829.
За останні 90 днів зміна ціни Generator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1441532828
|-28.12%
|60 днів
|$ -0.1790617829
|-34.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Generator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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