Сьогоднішня ціна Generator (GEN)

Поточна ціна Generator (GEN) сьогодні становить 0.512617 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Generator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13 USD

- зміна ціни Generator протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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