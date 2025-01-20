Сьогоднішня ціна Generative Market eXplorer (AIGMX)

Поточна ціна Generative Market eXplorer (AIGMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.67K USD. Ціна AIGMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Generative Market eXplorer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95K USD

- зміна ціни Generative Market eXplorer протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 970.00M USD

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