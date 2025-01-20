Ціна Generative Market eXplorer (AIGMX)
Поточна ціна Generative Market eXplorer (AIGMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.67K USD. Ціна AIGMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Generative Market eXplorer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95K USD
- зміна ціни Generative Market eXplorer протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 970.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Generative Market eXplorer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Generative Market eXplorer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Generative Market eXplorer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Generative Market eXplorer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Generative Market eXplorer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.10%
-0.31%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges.
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