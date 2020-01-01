Токеноміка Generational Wealth (WEALTH) Дізнайтеся ключову інформацію про Generational Wealth (WEALTH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Generational Wealth (WEALTH) $WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution. Офіційний вебсайт: https://studywealth.xyz Купити WEALTH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Generational Wealth (WEALTH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Generational Wealth (WEALTH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 499,18K $ 499,18K $ 499,18K Загальна пропозиція: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Циркуляційна пропозиція: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 499,18K $ 499,18K $ 499,18K Історичний максимум: $ 0,00296045 $ 0,00296045 $ 0,00296045 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00049932 $ 0,00049932 $ 0,00049932 Дізнайтеся більше про ціну Generational Wealth (WEALTH)

Токеноміка Generational Wealth (WEALTH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Generational Wealth (WEALTH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WEALTH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WEALTH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WEALTH, досліджуйте ціну токена WEALTH в реальному часі!

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