Сьогоднішня ціна Generational Earnings Mechanism

Поточна ціна Generational Earnings Mechanism (GEM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GEM до USD становить $ 0 за GEM.

Generational Earnings Mechanism наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63 778, з циркуляційною пропозицією у 997,35M GEM. Протягом останніх 24 годин GEM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GEM змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Generational Earnings Mechanism (GEM)

Ринкова капіталізація $ 63,78K$ 63,78K $ 63,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63,78K$ 63,78K $ 63,78K Циркуляційне постачання 997,35M 997,35M 997,35M Загальна пропозиція 997 352 347,715669 997 352 347,715669 997 352 347,715669

Поточна ринкова капіталізація Generational Earnings Mechanism — $ 63,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEM — 997,35M, зі загальною пропозицією 997352347.715669. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,78K.