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Поточна ціна Generational Earnings Mechanism сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GEM становить 63 778 USD. Відстежуйте оновлення цін GEM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Generational Earnings Mechanism сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GEM становить 63 778 USD. Відстежуйте оновлення цін GEM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Generational Earnings Mechanism (GEM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GEM до USD:

$0,00006395
$0,00006395$0,00006395
-1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Generational Earnings Mechanism (GEM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:49:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Generational Earnings Mechanism

Поточна ціна Generational Earnings Mechanism (GEM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GEM до USD становить $ 0 за GEM.

Generational Earnings Mechanism наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63 778, з циркуляційною пропозицією у 997,35M GEM. Протягом останніх 24 годин GEM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GEM змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Generational Earnings Mechanism (GEM)

$ 63,78K
$ 63,78K$ 63,78K

--
----

$ 63,78K
$ 63,78K$ 63,78K

997,35M
997,35M 997,35M

997 352 347,715669
997 352 347,715669 997 352 347,715669

Поточна ринкова капіталізація Generational Earnings Mechanism — $ 63,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEM — 997,35M, зі загальною пропозицією 997352347.715669. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,78K.

Історія ціни Generational Earnings Mechanism у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
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$ 0,0$ 0,0
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0,00%

Історія ціни Generational Earnings Mechanism (GEM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Generational Earnings Mechanism до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Generational Earnings Mechanism до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Generational Earnings Mechanism до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Generational Earnings Mechanism до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-0,58%
60 днів$ 0-50,87%
90 днів----

Прогноз ціни Generational Earnings Mechanism

Прогноз ціни Generational Earnings Mechanism (GEM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GEM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Generational Earnings Mechanism (GEM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Generational Earnings Mechanism потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Generational Earnings Mechanism у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GEM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Generational Earnings Mechanism.

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Ресурс Generational Earnings Mechanism (GEM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Про Generational Earnings Mechanism

Яка реальна ціна Generational Earnings Mechanism сьогодні?

Живуча ціна Generational Earnings Mechanism становить ₴, змінившись на --% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для GEM?

GEM торгувався між ₴0E-15 і ₴0E-15, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Generational Earnings Mechanism сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують GEM?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що GEM демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Generational Earnings Mechanism?

З капіталізацією ₴2811633.23208035840000, Generational Earnings Mechanism займає #6590 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав GEM останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Generational Earnings Mechanism порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку GEM?

Основні фактори включають обігове надання (997352347.715669 токенів), результати категорії у Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Generational Earnings Mechanism

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:49:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Generational Earnings Mechanism (GEM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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