Токеноміка Generate Endless Money (GEM) Дізнайтеся ключову інформацію про Generate Endless Money (GEM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Generate Endless Money (GEM) Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space. Офіційний вебсайт: https://gemonsol.site Купити GEM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Generate Endless Money (GEM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Generate Endless Money (GEM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 707,07K $ 707,07K $ 707,07K Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 707,07K $ 707,07K $ 707,07K Історичний максимум: $ 0,00229302 $ 0,00229302 $ 0,00229302 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00070711 $ 0,00070711 $ 0,00070711 Дізнайтеся більше про ціну Generate Endless Money (GEM)

Токеноміка Generate Endless Money (GEM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Generate Endless Money (GEM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GEM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GEM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GEM, досліджуйте ціну токена GEM в реальному часі!

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