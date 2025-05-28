Ціна Generate Endless Money (GEM)
Поточна ціна Generate Endless Money (GEM) сьогодні становить 0,00112191 USD з ринковою капіталізацією $ 1,06M USD. Ціна GEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Generate Endless Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Generate Endless Money протягом дня — +1,20%
- циркуляційна пропозиція – 999,95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Generate Endless Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Generate Endless Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Generate Endless Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Generate Endless Money до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Generate Endless Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,82%
+1,20%
+107,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.
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