Сьогоднішня ціна Generate Endless Money (GEM)

Поточна ціна Generate Endless Money (GEM) сьогодні становить 0,00112191 USD з ринковою капіталізацією $ 1,06M USD. Ціна GEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Generate Endless Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Generate Endless Money протягом дня — +1,20%

- циркуляційна пропозиція – 999,95M USD

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