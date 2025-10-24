Інформація щодо ціни General Impressions (GEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,060835$ 0,060835 $ 0,060835 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +14,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +30,76% Зміна ціни (за 7 дн.) +30,76%

Актуальна ціна General Impressions (GEN) становить --. За останні 24 години GEN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GEN становить $ 0,060835, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GEN змінився на +0,35% за останню годину, +14,46% за 24 години та на +30,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо General Impressions (GEN)

Ринкова капіталізація $ 12,82K$ 12,82K $ 12,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,82K$ 12,82K $ 12,82K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація General Impressions — $ 12,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,82K.