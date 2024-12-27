Сьогоднішня ціна Generaitiv (GAI)

Поточна ціна Generaitiv (GAI) сьогодні становить 0.03389106 USD з ринковою капіталізацією $ 254.89K USD. Ціна GAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Generaitiv:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.37 USD

- зміна ціни Generaitiv протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 7.52M USD

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