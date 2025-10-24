Інформація щодо ціни GeneAlpha (GA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01088533 $ 0,01088533 $ 0,01088533 Мін. за 24 год $ 0,01117552 $ 0,01117552 $ 0,01117552 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01088533$ 0,01088533 $ 0,01088533 Макс. за 24 год $ 0,01117552$ 0,01117552 $ 0,01117552 Рекордний максимум $ 0,087988$ 0,087988 $ 0,087988 Найнижча ціна $ 0,01080574$ 0,01080574 $ 0,01080574 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) +2,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,44%

Актуальна ціна GeneAlpha (GA) становить $0,01115042. За останні 24 години GA торгувався між мінімумом у $ 0,01088533 і максимумом у $ 0,01117552, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GA становить $ 0,087988, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01080574.

Що стосується короткострокових результатів, то GA змінився на +0,19% за останню годину, +2,37% за 24 години та на -6,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GeneAlpha (GA)

Ринкова капіталізація $ 64,65K$ 64,65K $ 64,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,46K$ 111,46K $ 111,46K Циркуляційне постачання 5,80M 5,80M 5,80M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GeneAlpha — $ 64,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GA — 5,80M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,46K.