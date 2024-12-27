Сьогоднішня ціна Genaro Network (GNX)

Поточна ціна Genaro Network (GNX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.95K USD. Ціна GNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genaro Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 274.15 USD

- зміна ціни Genaro Network протягом дня — +2.68%

- циркуляційна пропозиція – 304.18M USD

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