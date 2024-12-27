Ціна Genaro Network (GNX)
Поточна ціна Genaro Network (GNX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.95K USD. Ціна GNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genaro Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 274.15 USD
- зміна ціни Genaro Network протягом дня — +2.68%
- циркуляційна пропозиція – 304.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genaro Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Genaro Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Genaro Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Genaro Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.68%
|30 днів
|$ 0
|+17.80%
|60 днів
|$ 0
|+9.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Genaro Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+2.68%
-14.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Genaro Network is the first Turing Complete Public Chain with Decentralized Storage Network, providing blockchain developers a one-stop solution to deploy smart contracts and store data simultaneously. Meanwhile, Genaro provides everyone with a trustworthy internet and a sharing community. As the creator behind the blockchain 3.0 concept, Genaro aims to contribute to blockchain infrastructure technology development. Through the Genaro Hub and Accelerator, we aim to foster thousands of DAPPS, to move applications from "Cloud" to "Blockchain” and thereby create a global blockchain ecosystem.
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