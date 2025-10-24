Інформація щодо ціни Gen Z Quant (QUANT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00043225 $ 0,00043225 $ 0,00043225 Мін. за 24 год $ 0,00045433 $ 0,00045433 $ 0,00045433 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00043225$ 0,00043225 $ 0,00043225 Макс. за 24 год $ 0,00045433$ 0,00045433 $ 0,00045433 Рекордний максимум $ 0,06486$ 0,06486 $ 0,06486 Найнижча ціна $ 0,00040358$ 0,00040358 $ 0,00040358 Зміна ціни (за 1 год) -0,24% Зміна ціни (1 дн.) +1,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,16%

Актуальна ціна Gen Z Quant (QUANT) становить $0,00044307. За останні 24 години QUANT торгувався між мінімумом у $ 0,00043225 і максимумом у $ 0,00045433, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QUANT становить $ 0,06486, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00040358.

Що стосується короткострокових результатів, то QUANT змінився на -0,24% за останню годину, +1,45% за 24 години та на +3,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gen Z Quant (QUANT)

Ринкова капіталізація $ 442,99K$ 442,99K $ 442,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 442,99K$ 442,99K $ 442,99K Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Загальна пропозиція 999 819 603,430971 999 819 603,430971 999 819 603,430971

Поточна ринкова капіталізація Gen Z Quant — $ 442,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QUANT — 999,82M, зі загальною пропозицією 999819603.430971. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 442,99K.