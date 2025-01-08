Сьогоднішня ціна gemxbt (GEMXBT)

Поточна ціна gemxbt (GEMXBT) сьогодні становить 0.0043491 USD з ринковою капіталізацією $ 4.15M USD. Ціна GEMXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gemxbt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15M USD

- зміна ціни gemxbt протягом дня — -41.54%

- циркуляційна пропозиція – 949.99M USD

Отримуйте оновлення цін GEMXBT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GEMXBT.