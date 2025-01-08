Ціна gemxbt (GEMXBT)
Поточна ціна gemxbt (GEMXBT) сьогодні становить 0.0043491 USD з ринковою капіталізацією $ 4.15M USD. Ціна GEMXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gemxbt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15M USD
- зміна ціни gemxbt протягом дня — -41.54%
- циркуляційна пропозиція – 949.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gemxbt до USD становила $ -0.003091528557414988.
За останні 30 днів зміна ціни gemxbt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gemxbt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gemxbt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003091528557414988
|-41.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gemxbt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.18%
-41.54%
-20.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.
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