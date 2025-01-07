Сьогоднішня ціна Gems (GEM)

Поточна ціна Gems (GEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.03K USD. Ціна GEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gems:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 181.71 USD

- зміна ціни Gems протягом дня — -8.08%

- циркуляційна пропозиція – 690.96M USD

Отримуйте оновлення цін GEM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GEM.