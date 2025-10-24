Інформація щодо ціни Gemo (GEMO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00069498 $ 0,00069498 $ 0,00069498 Мін. за 24 год $ 0,0007419 $ 0,0007419 $ 0,0007419 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00069498$ 0,00069498 $ 0,00069498 Макс. за 24 год $ 0,0007419$ 0,0007419 $ 0,0007419 Рекордний максимум $ 0,00097812$ 0,00097812 $ 0,00097812 Найнижча ціна $ 0,00065067$ 0,00065067 $ 0,00065067 Зміна ціни (за 1 год) -0,31% Зміна ціни (1 дн.) +4,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,24%

Актуальна ціна Gemo (GEMO) становить $0,00072571. За останні 24 години GEMO торгувався між мінімумом у $ 0,00069498 і максимумом у $ 0,0007419, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GEMO становить $ 0,00097812, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00065067.

Що стосується короткострокових результатів, то GEMO змінився на -0,31% за останню годину, +4,40% за 24 години та на +1,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gemo (GEMO)

Ринкова капіталізація $ 726,19K$ 726,19K $ 726,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 726,19K$ 726,19K $ 726,19K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 965 020,466369 999 965 020,466369 999 965 020,466369

Поточна ринкова капіталізація Gemo — $ 726,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEMO — 999,97M, зі загальною пропозицією 999965020.466369. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 726,19K.