Актуальна ціна Gemo сьогодні становить 0,00072571 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GEMO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

$0,00073117
+5,10%1D
Графік ціни Gemo (GEMO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gemo (GEMO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00069498
Мін. за 24 год
$ 0,0007419
Макс. за 24 год

$ 0,00069498
$ 0,0007419
$ 0,00097812
$ 0,00065067
-0,31%

+4,40%

+1,24%

+1,24%

Актуальна ціна Gemo (GEMO) становить $0,00072571. За останні 24 години GEMO торгувався між мінімумом у $ 0,00069498 і максимумом у $ 0,0007419, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GEMO становить $ 0,00097812, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00065067.

Що стосується короткострокових результатів, то GEMO змінився на -0,31% за останню годину, +4,40% за 24 години та на +1,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gemo (GEMO)

$ 726,19K
--
$ 726,19K
999,97M
999 965 020,466369
Поточна ринкова капіталізація Gemo — $ 726,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEMO — 999,97M, зі загальною пропозицією 999965020.466369. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 726,19K.

Історія ціни Gemo (GEMO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gemo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gemo до USD становила $ -0,0000582142.
За останні 60 днів зміна ціни Gemo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gemo до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,40%
30 днів$ -0,0000582142-8,02%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Gemo (GEMO)

GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.

Скільки коштуватиме Gemo (GEMO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gemo (GEMO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gemo.

Розуміння токеноміки Gemo (GEMO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GEMO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gemo (GEMO)

Скільки сьогодні коштує Gemo (GEMO)?
Актуальна ціна GEMO у USD становить 0,00072571 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GEMO до USD?
Поточна ціна GEMO до USD — $ 0,00072571. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gemo?
Ринкова капіталізація GEMO — $ 726,19K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GEMO?
Циркуляційна пропозиція GEMO — 999,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GEMO?
GEMO досяг історичної максимальної ціни у 0,00097812 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GEMO?
Історична мінімальна ціна GEMO становила 0,00065067 USD.
Який обсяг торгівлі GEMO?
Актуальний обсяг торгівлі GEMO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GEMO цього року?
GEMO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GEMO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Gemo (GEMO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.