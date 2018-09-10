Токеноміка Gemini Dollar (GUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Gemini Dollar (GUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gemini Dollar (GUSD) The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: issued by Gemini, a New York trust company strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon. Офіційний вебсайт: https://gemini.com/dollar/ Whitepaper: https://www.gemini.com/static/dollar/gemini-dollar-whitepaper.pdf Купити GUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gemini Dollar (GUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gemini Dollar (GUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 46,98M $ 46,98M $ 46,98M Загальна пропозиція: $ 46,98M $ 46,98M $ 46,98M Циркуляційна пропозиція: $ 46,98M $ 46,98M $ 46,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 46,98M $ 46,98M $ 46,98M Історичний максимум: $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 Історичний мінімум: $ 0,78261 $ 0,78261 $ 0,78261 Поточна ціна: $ 0,999215 $ 0,999215 $ 0,999215 Дізнайтеся більше про ціну Gemini Dollar (GUSD)

Токеноміка Gemini Dollar (GUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gemini Dollar (GUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GUSD, досліджуйте ціну токена GUSD в реальному часі!

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