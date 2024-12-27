Сьогоднішня ціна Gemini Dollar (GUSD)

Поточна ціна Gemini Dollar (GUSD) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 60.69M USD. Ціна GUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gemini Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09M USD

- зміна ціни Gemini Dollar протягом дня — +0.20%

- циркуляційна пропозиція – 60.61M USD

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