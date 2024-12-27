Ціна Gemini Dollar (GUSD)
Поточна ціна Gemini Dollar (GUSD) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 60.69M USD. Ціна GUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gemini Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09M USD
- зміна ціни Gemini Dollar протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 60.61M USD
Отримуйте оновлення цін GUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gemini Dollar до USD становила $ +0.00198302.
За останні 30 днів зміна ціни Gemini Dollar до USD становила $ +0.0007074120.
За останні 60 днів зміна ціни Gemini Dollar до USD становила $ +0.0021471858.
За останні 90 днів зміна ціни Gemini Dollar до USD становила $ +0.0013870735435504.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00198302
|+0.20%
|30 днів
|$ +0.0007074120
|+0.07%
|60 днів
|$ +0.0021471858
|+0.21%
|90 днів
|$ +0.0013870735435504
|+0.14%
Останній аналіз цін Gemini Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+0.20%
+0.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GUSD до AUD
A$1.61322
|1 GUSD до GBP
￡0.79158
|1 GUSD до EUR
€0.9519
|1 GUSD до USD
$1.002
|1 GUSD до MYR
RM4.47894
|1 GUSD до TRY
₺35.31048
|1 GUSD до JPY
¥158.0655
|1 GUSD до RUB
₽107.20398
|1 GUSD до INR
₹85.7211
|1 GUSD до IDR
Rp16,161.28806
|1 GUSD до PHP
₱58.30638
|1 GUSD до EGP
￡E.50.97174
|1 GUSD до BRL
R$6.18234
|1 GUSD до CAD
C$1.44288
|1 GUSD до BDT
৳119.5386
|1 GUSD до NGN
₦1,551.07596
|1 GUSD до UAH
₴41.94372
|1 GUSD до VES
Bs51.102
|1 GUSD до PKR
Rs278.48586
|1 GUSD до KZT
₸518.36466
|1 GUSD до THB
฿34.03794
|1 GUSD до TWD
NT$32.9157
|1 GUSD до CHF
Fr0.9018
|1 GUSD до HKD
HK$7.77552
|1 GUSD до MAD
.د.م10.08012