Що таке GemFlow ( GEF)

GemFlow is a decentralized B2B2C blockchain platform that connects creators, donors, and contributors, ensuring fair compensation. The GemFlow Token provides matching data to creators around the world, centered on YouTube, and to advertisers globally, offering rewards to contributors who watch the advertisements created. This incentive and reward mechanism encourages participation from all stakeholders, especially miners who provide advertiser matching data.

