Ціна GemFlow (GEF)
Поточна ціна GemFlow (GEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GemFlow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 569.30 USD
- зміна ціни GemFlow протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GemFlow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GemFlow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GemFlow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GemFlow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+3.37%
|60 днів
|$ 0
|-17.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GemFlow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GemFlow is a decentralized B2B2C blockchain platform that connects creators, donors, and contributors, ensuring fair compensation. The GemFlow Token provides matching data to creators around the world, centered on YouTube, and to advertisers globally, offering rewards to contributors who watch the advertisements created. This incentive and reward mechanism encourages participation from all stakeholders, especially miners who provide advertiser matching data.
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