Ціна GemDrop (GEM)
Поточна ціна GemDrop (GEM) сьогодні становить 0.00361791 USD з ринковою капіталізацією $ 12.89K USD. Ціна GEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GemDrop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.65 USD
- зміна ціни GemDrop протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 3.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GemDrop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GemDrop до USD становила $ -0.0006201966.
За останні 60 днів зміна ціни GemDrop до USD становила $ +0.0007390004.
За останні 90 днів зміна ціни GemDrop до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0006201966
|-17.14%
|60 днів
|$ +0.0007390004
|+20.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GemDrop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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