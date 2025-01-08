Сьогоднішня ціна GemDrop (GEM)

Поточна ціна GemDrop (GEM) сьогодні становить 0.00361791 USD з ринковою капіталізацією $ 12.89K USD. Ціна GEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GemDrop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.65 USD

- зміна ціни GemDrop протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 3.56M USD

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