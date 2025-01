Що таке Gem Finder ( FINDER)

FINDER pioneers a cutting-edge scanner fueled by AI, crafted from the wisdom of experienced traders and developers in the DeFi sphere. Integrating GPT models, it assists traders in identifying coins primed for 100x growth. Furthermore, FINDER plans to introduce a low-fee trading bot, setting new standards in affordability compared to competitors, along with a revenue-sharing system to empower users and bolster token value.

Ресурс Gem Finder (FINDER) Офіційний вебсайт