Сьогоднішня ціна Gem Finder (FINDER)

Поточна ціна Gem Finder (FINDER) сьогодні становить 0.00824622 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINDER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gem Finder:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.99K USD

- зміна ціни Gem Finder протягом дня — +3.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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