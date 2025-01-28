Ціна Gem Finder (FINDER)
Поточна ціна Gem Finder (FINDER) сьогодні становить 0.00824622 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINDER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gem Finder:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.99K USD
- зміна ціни Gem Finder протягом дня — +3.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gem Finder до USD становила $ +0.000269.
За останні 30 днів зміна ціни Gem Finder до USD становила $ -0.0010736776.
За останні 60 днів зміна ціни Gem Finder до USD становила $ +0.0000456279.
За останні 90 днів зміна ціни Gem Finder до USD становила $ -0.000005836910553035.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000269
|+3.37%
|30 днів
|$ -0.0010736776
|-13.02%
|60 днів
|$ +0.0000456279
|+0.55%
|90 днів
|$ -0.000005836910553035
|-0.07%
Останній аналіз цін Gem Finder: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
+3.37%
+16.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FINDER pioneers a cutting-edge scanner fueled by AI, crafted from the wisdom of experienced traders and developers in the DeFi sphere. Integrating GPT models, it assists traders in identifying coins primed for 100x growth. Furthermore, FINDER plans to introduce a low-fee trading bot, setting new standards in affordability compared to competitors, along with a revenue-sharing system to empower users and bolster token value.
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