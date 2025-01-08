Ціна Gem Exchange and Trading (GXT)
Поточна ціна Gem Exchange and Trading (GXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53K USD. Ціна GXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gem Exchange and Trading:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Gem Exchange and Trading протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 83.53M USD
Отримуйте оновлення цін GXT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GXT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gem Exchange and Trading до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gem Exchange and Trading до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gem Exchange and Trading до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gem Exchange and Trading до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-74.75%
|60 днів
|$ 0
|-78.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gem Exchange and Trading: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GXT is a multinational company in business in 20 countries, with its headquarters in Singapore, with corporations and offices in seven countries including Dubai, India, Virgin Islands, Vietnam, Cambodia and Kazakhstan.Major business areas are diamond trading and luxury trading.It is activating GXT through its diamond auction platform operated by GXT, global online shopping malls that can pay for cryptocurrency, cryptocurrency payment terminals (offline), and its own exchange business.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GXT до AUD
A$--
|1 GXT до GBP
￡--
|1 GXT до EUR
€--
|1 GXT до USD
$--
|1 GXT до MYR
RM--
|1 GXT до TRY
₺--
|1 GXT до JPY
¥--
|1 GXT до RUB
₽--
|1 GXT до INR
₹--
|1 GXT до IDR
Rp--
|1 GXT до PHP
₱--
|1 GXT до EGP
￡E.--
|1 GXT до BRL
R$--
|1 GXT до CAD
C$--
|1 GXT до BDT
৳--
|1 GXT до NGN
₦--
|1 GXT до UAH
₴--
|1 GXT до VES
Bs--
|1 GXT до PKR
Rs--
|1 GXT до KZT
₸--
|1 GXT до THB
฿--
|1 GXT до TWD
NT$--
|1 GXT до CHF
Fr--
|1 GXT до HKD
HK$--
|1 GXT до MAD
.د.م--