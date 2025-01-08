Сьогоднішня ціна Gem Exchange and Trading (GXT)

Поточна ціна Gem Exchange and Trading (GXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53K USD. Ціна GXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gem Exchange and Trading:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Gem Exchange and Trading протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 83.53M USD

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