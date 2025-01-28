Сьогоднішня ціна Gem DEX (GEM)

Поточна ціна Gem DEX (GEM) сьогодні становить 0.00129595 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gem DEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.83 USD

- зміна ціни Gem DEX протягом дня — -0.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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