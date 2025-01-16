Ціна Gelios (GOS)
Поточна ціна Gelios (GOS) сьогодні становить 0.00182208 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gelios:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.38 USD
- зміна ціни Gelios протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GOS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gelios до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gelios до USD становила $ -0.0003011748.
За останні 60 днів зміна ціни Gelios до USD становила $ -0.0000078677.
За останні 90 днів зміна ціни Gelios до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003011748
|-16.52%
|60 днів
|$ -0.0000078677
|-0.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gelios: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pioneering Community-Owned dApp Layer on Bitcoin Network. Integration of Runes Standards and EVM-Friendly.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOS до AUD
A$0.002915328
|1 GOS до GBP
￡0.0014758848
|1 GOS до EUR
€0.0017674176
|1 GOS до USD
$0.00182208
|1 GOS до MYR
RM0.0081811392
|1 GOS до TRY
₺0.064592736
|1 GOS до JPY
¥0.2853559488
|1 GOS до RUB
₽0.187309824
|1 GOS до INR
₹0.157427712
|1 GOS до IDR
Rp29.8701591552
|1 GOS до PHP
₱0.1065734592
|1 GOS до EGP
￡E.0.0918692736
|1 GOS до BRL
R$0.0110053632
|1 GOS до CAD
C$0.0026055744
|1 GOS до BDT
৳0.2203987968
|1 GOS до NGN
₦2.833698816
|1 GOS до UAH
₴0.0766731264
|1 GOS до VES
Bs0.09657024
|1 GOS до PKR
Rs0.5073946176
|1 GOS до KZT
₸0.9620217984
|1 GOS до THB
฿0.0630621888
|1 GOS до TWD
NT$0.0600557568
|1 GOS до CHF
Fr0.0016580928
|1 GOS до HKD
HK$0.0141757824
|1 GOS до MAD
.د.م0.0182390208