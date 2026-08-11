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Поточна ціна Gelato сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GEL становить 240 674 USD. Відстежуйте оновлення цін GEL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Gelato сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GEL становить 240 674 USD. Відстежуйте оновлення цін GEL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Gelato (GEL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GEL до USD:

$0,00085237
$0,00085237$0,00085237
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gelato (GEL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:48:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Gelato

Поточна ціна Gelato (GEL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GEL до USD становить $ 0 за GEL.

Gelato наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 240 674, з циркуляційною пропозицією у 282,36M GEL. Протягом останніх 24 годин GEL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,21, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GEL змінився на -- за останню годину та на -2,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,80.

Ринкова інформація щодо Gelato (GEL)

$ 240,67K
$ 240,67K$ 240,67K

$ 6,80
$ 6,80$ 6,80

$ 358,59K
$ 358,59K$ 358,59K

282,36M
282,36M 282,36M

420 690 000,0
420 690 000,0 420 690 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gelato — $ 240,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,80. Циркуляційна пропозиція GEL — 282,36M, зі загальною пропозицією 420690000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 358,59K.

Історія ціни Gelato у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 4,21
$ 4,21$ 4,21

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2,12%

-2,12%

Історія ціни Gelato (GEL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gelato до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gelato до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gelato до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gelato до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-1,25%
60 днів$ 0-25,14%
90 днів----

Прогноз ціни Gelato

Прогноз ціни Gelato (GEL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GEL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Gelato (GEL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Gelato потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Gelato у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GEL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Gelato.

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Ресурс Gelato (GEL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemFantom Ecosystem

Про Gelato

Яка зараз ціна торгівлі Gelato?

Поточна ціна торгівлі Gelato становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі GEL?

GEL зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Gelato сьогодні?

За останні 24 години Gelato зазнав зміни ціни на --%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Gelato сьогодні?

Протягом останнього дня Gelato коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Gelato

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:48:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gelato (GEL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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