Сьогоднішня ціна Gelato

Поточна ціна Gelato (GEL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GEL до USD становить $ 0 за GEL.

Gelato наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 240 674, з циркуляційною пропозицією у 282,36M GEL. Протягом останніх 24 годин GEL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,21, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GEL змінився на -- за останню годину та на -2,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,80.

Ринкова інформація щодо Gelato (GEL)

Ринкова капіталізація $ 240,67K$ 240,67K $ 240,67K Обсяг (за 24 год) $ 6,80$ 6,80 $ 6,80 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 358,59K$ 358,59K $ 358,59K Циркуляційне постачання 282,36M 282,36M 282,36M Загальна пропозиція 420 690 000,0 420 690 000,0 420 690 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gelato — $ 240,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,80. Циркуляційна пропозиція GEL — 282,36M, зі загальною пропозицією 420690000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 358,59K.