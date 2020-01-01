Токеноміка Geko Base (GEKO) Дізнайтеся ключову інформацію про Geko Base (GEKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Geko Base (GEKO) Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Офіційний вебсайт: https://gekobase.com/ Купити GEKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Geko Base (GEKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Geko Base (GEKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 353,10K $ 353,10K $ 353,10K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 353,10K $ 353,10K $ 353,10K Історичний максимум: $ 0,0070819 $ 0,0070819 $ 0,0070819 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035254 $ 0,00035254 $ 0,00035254 Дізнайтеся більше про ціну Geko Base (GEKO)

Токеноміка Geko Base (GEKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Geko Base (GEKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GEKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GEKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GEKO, досліджуйте ціну токена GEKO в реальному часі!

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