Сьогоднішня ціна Geko Base (GEKO)

Поточна ціна Geko Base (GEKO) сьогодні становить 0.00159332 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна GEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geko Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.40K USD

- зміна ціни Geko Base протягом дня — -10.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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