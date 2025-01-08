Ціна Geko Base (GEKO)
Поточна ціна Geko Base (GEKO) сьогодні становить 0.00159332 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна GEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geko Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.40K USD
- зміна ціни Geko Base протягом дня — -10.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geko Base до USD становила $ -0.00018594670809327.
За останні 30 днів зміна ціни Geko Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Geko Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Geko Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00018594670809327
|-10.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Geko Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-10.45%
+14.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!
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