Токеноміка Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Дізнайтеся ключову інформацію про Gekko AI by Virtuals (GEKKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15589 Купити GEKKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gekko AI by Virtuals (GEKKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 537,09K $ 537,09K $ 537,09K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 537,09K $ 537,09K $ 537,09K Історичний максимум: $ 0,02640516 $ 0,02640516 $ 0,02640516 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00053717 $ 0,00053717 $ 0,00053717 Дізнайтеся більше про ціну Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

Токеноміка Gekko AI by Virtuals (GEKKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gekko AI by Virtuals (GEKKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GEKKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GEKKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GEKKO, досліджуйте ціну токена GEKKO в реальному часі!

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