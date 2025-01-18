Сьогоднішня ціна Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

Поточна ціна Gekko AI by Virtuals (GEKKO) сьогодні становить 0.01376659 USD з ринковою капіталізацією $ 13.79M USD. Ціна GEKKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gekko AI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD

- зміна ціни Gekko AI by Virtuals протягом дня — -28.04%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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