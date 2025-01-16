Ціна GEKKO (GEKKO)
Поточна ціна GEKKO (GEKKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEKKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GEKKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 494.96K USD
- зміна ціни GEKKO протягом дня — +3.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GEKKO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GEKKO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GEKKO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GEKKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.49%
|30 днів
|$ 0
|-18.68%
|60 днів
|$ 0
|-11.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GEKKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+3.49%
-3.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GekkoHQ - Memes, for the lack of a better word, are good.
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