Сьогоднішня ціна Geke (GEKE)

Поточна ціна Geke (GEKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geke:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.92 USD

- зміна ціни Geke протягом дня — +3.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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