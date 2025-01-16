Сьогоднішня ціна Geist WBTC (GWBTC)

Поточна ціна Geist WBTC (GWBTC) сьогодні становить 98,951 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geist WBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Geist WBTC протягом дня — +3.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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