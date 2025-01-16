Ціна Geist WBTC (GWBTC)
Поточна ціна Geist WBTC (GWBTC) сьогодні становить 98,951 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geist WBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Geist WBTC протягом дня — +3.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geist WBTC до USD становила $ +3,519.34.
За останні 30 днів зміна ціни Geist WBTC до USD становила $ -6,574.7398244000.
За останні 60 днів зміна ціни Geist WBTC до USD становила $ +9,709.8439378000.
За останні 90 днів зміна ціни Geist WBTC до USD становила $ +31,476.29562186.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3,519.34
|+3.67%
|30 днів
|$ -6,574.7398244000
|-6.64%
|60 днів
|$ +9,709.8439378000
|+9.81%
|90 днів
|$ +31,476.29562186
|+46.65%
Останній аналіз цін Geist WBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+3.67%
+4.17%
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