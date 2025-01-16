Сьогоднішня ціна Geist USDC (GUSDC)

Поточна ціна Geist USDC (GUSDC) сьогодні становить 0.999965 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geist USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Geist USDC протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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