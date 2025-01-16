Ціна Geist USDC (GUSDC)
Поточна ціна Geist USDC (GUSDC) сьогодні становить 0.999965 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geist USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Geist USDC протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geist USDC до USD становила $ -0.00011913.
За останні 30 днів зміна ціни Geist USDC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Geist USDC до USD становила $ +0.0000247991.
За останні 90 днів зміна ціни Geist USDC до USD становила $ +0.00002392.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00011913
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ +0.0000247991
|+0.00%
|90 днів
|$ +0.00002392
|+0.00%
Останній аналіз цін Geist USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-0.01%
+0.00%
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