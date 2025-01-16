Ціна Geist fUSDT (GFUSDT)
Поточна ціна Geist fUSDT (GFUSDT) сьогодні становить 0.999854 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geist fUSDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Geist fUSDT протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GFUSDT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GFUSDT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geist fUSDT до USD становила $ +0.00018449.
За останні 30 днів зміна ціни Geist fUSDT до USD становила $ +0.0002545628.
За останні 60 днів зміна ціни Geist fUSDT до USD становила $ -0.0002254670.
За останні 90 днів зміна ціни Geist fUSDT до USD становила $ +0.000274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018449
|+0.02%
|30 днів
|$ +0.0002545628
|+0.03%
|60 днів
|$ -0.0002254670
|-0.02%
|90 днів
|$ +0.000274
|+0.03%
Останній аналіз цін Geist fUSDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+0.02%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GFUSDT до AUD
A$1.5997664
|1 GFUSDT до GBP
￡0.80988174
|1 GFUSDT до EUR
€0.96985838
|1 GFUSDT до USD
$0.999854
|1 GFUSDT до MYR
RM4.48934446
|1 GFUSDT до TRY
₺35.4448243
|1 GFUSDT до JPY
¥156.58713494
|1 GFUSDT до RUB
₽102.7849912
|1 GFUSDT до INR
₹86.3873856
|1 GFUSDT до IDR
Rp16,391.04655776
|1 GFUSDT до PHP
₱58.48146046
|1 GFUSDT до EGP
￡E.50.41263868
|1 GFUSDT до BRL
R$6.03911816
|1 GFUSDT до CAD
C$1.42979122
|1 GFUSDT до BDT
৳120.94233984
|1 GFUSDT до NGN
₦1,554.9729408
|1 GFUSDT до UAH
₴42.07385632
|1 GFUSDT до VES
Bs52.992262
|1 GFUSDT до PKR
Rs278.42934338
|1 GFUSDT до KZT
₸527.90291492
|1 GFUSDT до THB
฿34.60494694
|1 GFUSDT до TWD
NT$32.95518784
|1 GFUSDT до CHF
Fr0.90986714
|1 GFUSDT до HKD
HK$7.77886412
|1 GFUSDT до MAD
.د.م10.00853854