Ціна Geist FTM (GFTM)
Поточна ціна Geist FTM (GFTM) сьогодні становить 0.800413 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geist FTM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Geist FTM протягом дня — +14.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geist FTM до USD становила $ +0.103669.
За останні 30 днів зміна ціни Geist FTM до USD становила $ -0.3383896435.
За останні 60 днів зміна ціни Geist FTM до USD становила $ +0.0737286827.
За останні 90 днів зміна ціни Geist FTM до USD становила $ +0.07442604.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.103669
|+14.96%
|30 днів
|$ -0.3383896435
|-42.27%
|60 днів
|$ +0.0737286827
|+9.21%
|90 днів
|$ +0.07442604
|+10.25%
Останній аналіз цін Geist FTM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.01%
+14.96%
+19.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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