Ціна Geist Dai (GDAI)
Поточна ціна Geist Dai (GDAI) сьогодні становить 0.999968 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geist Dai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Geist Dai протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geist Dai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Geist Dai до USD становила $ -0.0003836877.
За останні 60 днів зміна ціни Geist Dai до USD становила $ +0.0000844972.
За останні 90 днів зміна ціни Geist Dai до USD становила $ +0.00016668.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0003836877
|-0.03%
|60 днів
|$ +0.0000844972
|+0.01%
|90 днів
|$ +0.00016668
|+0.02%
Останній аналіз цін Geist Dai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-0.00%
+0.00%
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