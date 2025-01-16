Ціна Geist Dai (GDAI)

USD

Графік ціни Geist Dai (GDAI) в реальному часі

$0.999968
$0.999968$0.999968
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Geist Dai (GDAI)

Поточна ціна Geist Dai (GDAI) сьогодні становить 0.999968 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geist Dai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Geist Dai протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Geist Dai (GDAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geist Dai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Geist Dai до USD становила $ -0.0003836877.
За останні 60 днів зміна ціни Geist Dai до USD становила $ +0.0000844972.
За останні 90 днів зміна ціни Geist Dai до USD становила $ +0.00016668.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.00%
30 днів$ -0.0003836877-0.03%
60 днів$ +0.0000844972+0.01%
90 днів$ +0.00016668+0.02%

Аналіз цін Geist Dai (GDAI)

Останній аналіз цін Geist Dai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.999968
$ 0.999968$ 0.999968

$ 0.999993
$ 0.999993$ 0.999993

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

0.00%

-0.00%

+0.00%

Ринкова інформація Geist Dai (GDAI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Ресурс Geist Dai (GDAI)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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