Сьогоднішня ціна Geist Dai (GDAI)

Поточна ціна Geist Dai (GDAI) сьогодні становить 0.999968 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geist Dai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Geist Dai протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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