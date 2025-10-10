Дослідіть токеноміку GEI BEAR (GEI) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів GEI, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку GEI BEAR (GEI) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів GEI, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Ринкова капіталізація: $ 151,11K $ 151,11K $ 151,11K Загальна пропозиція: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Циркуляційна пропозиція: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 151,11K $ 151,11K $ 151,11K Історичний максимум: $ 0,00821529 $ 0,00821529 $ 0,00821529 Історичний мінімум: $ 0,00204962 $ 0,00204962 $ 0,00204962 Поточна ціна: $ 0,00217672 $ 0,00217672 $ 0,00217672 Дізнайтеся більше про ціну GEI BEAR (GEI) Купити GEI зараз! Інформація GEI BEAR (GEI) GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation. GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity. The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity. Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem. The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input. Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy. Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold. Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy. Whether you're a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

Офіційний вебсайт: https://geibear.com/

Токеноміка GEI BEAR (GEI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки GEI BEAR (GEI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GEI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GEI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. 