Інформація щодо ціни GEI BEAR (GEI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00330084 $ 0,00330084 $ 0,00330084 Мін. за 24 год $ 0,00357113 $ 0,00357113 $ 0,00357113 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00330084$ 0,00330084 $ 0,00330084 Макс. за 24 год $ 0,00357113$ 0,00357113 $ 0,00357113 Рекордний максимум $ 0,00821529$ 0,00821529 $ 0,00821529 Найнижча ціна $ 0,00139935$ 0,00139935 $ 0,00139935 Зміна ціни (за 1 год) +0,48% Зміна ціни (1 дн.) +7,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +87,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +87,81%

Актуальна ціна GEI BEAR (GEI) становить $0,00355905. За останні 24 години GEI торгувався між мінімумом у $ 0,00330084 і максимумом у $ 0,00357113, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GEI становить $ 0,00821529, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00139935.

Що стосується короткострокових результатів, то GEI змінився на +0,48% за останню годину, +7,82% за 24 години та на +87,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GEI BEAR (GEI)

Ринкова капіталізація $ 247,24K$ 247,24K $ 247,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 247,24K$ 247,24K $ 247,24K Циркуляційне постачання 69,42M 69,42M 69,42M Загальна пропозиція 69 420 539,8469265 69 420 539,8469265 69 420 539,8469265

Поточна ринкова капіталізація GEI BEAR — $ 247,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEI — 69,42M, зі загальною пропозицією 69420539.8469265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 247,24K.