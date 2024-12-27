Сьогоднішня ціна Gegagedigedagedago (NUGGET)

Поточна ціна Gegagedigedagedago (NUGGET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 322.47K USD. Ціна NUGGET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gegagedigedagedago:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.57 USD

- зміна ціни Gegagedigedagedago протягом дня — +0.63%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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