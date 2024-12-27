Ціна Gegagedigedagedago (NUGGET)
Поточна ціна Gegagedigedagedago (NUGGET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 322.47K USD. Ціна NUGGET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gegagedigedagedago:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.57 USD
- зміна ціни Gegagedigedagedago протягом дня — +0.63%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gegagedigedagedago до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gegagedigedagedago до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gegagedigedagedago до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gegagedigedagedago до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.63%
|30 днів
|$ 0
|+20.54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gegagedigedagedago: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+0.63%
-9.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.
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