Актуальна ціна Geez PNutz сьогодні становить 0,343267 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PNUTZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PNUTZ на MEXC вже зараз.

$0,343267
$0,343267
+17,70%1D
Графік ціни Geez PNutz (PNUTZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,291431
Мін. за 24 год
$ 0,337025
Макс. за 24 год

$ 0,291431
$ 0,337025
$ 0,674176
$ 0,129475
+3,93%

+17,79%

+3,98%

+3,98%

Актуальна ціна Geez PNutz (PNUTZ) становить $0,343267. За останні 24 години PNUTZ торгувався між мінімумом у $ 0,291431 і максимумом у $ 0,337025, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PNUTZ становить $ 0,674176, тоді як його історичний мінімум — $ 0,129475.

Що стосується короткострокових результатів, то PNUTZ змінився на +3,93% за останню годину, +17,79% за 24 години та на +3,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Geez PNutz (PNUTZ)

$ 142,46K
--
$ 142,46K
415,00K
415 000,0
Поточна ринкова капіталізація Geez PNutz — $ 142,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PNUTZ — 415,00K, зі загальною пропозицією 415000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,46K.

Історія ціни Geez PNutz (PNUTZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ +0,051835.
За останні 30 днів зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ -0,1146194601.
За останні 60 днів зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,051835+17,79%
30 днів$ -0,1146194601-33,39%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Geez PNutz (PNUTZ)

Прогноз ціни Geez PNutz (USD)

Скільки коштуватиме Geez PNutz (PNUTZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Geez PNutz (PNUTZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Geez PNutz.

Перегляньте прогноз ціни Geez PNutz вже зараз!

PNUTZ до місцевих валют

Токеноміка Geez PNutz (PNUTZ)

Розуміння токеноміки Geez PNutz (PNUTZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PNUTZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Geez PNutz (PNUTZ)

Скільки сьогодні коштує Geez PNutz (PNUTZ)?
Актуальна ціна PNUTZ у USD становить 0,343267 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PNUTZ до USD?
Поточна ціна PNUTZ до USD — $ 0,343267. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Geez PNutz?
Ринкова капіталізація PNUTZ — $ 142,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PNUTZ?
Циркуляційна пропозиція PNUTZ — 415,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PNUTZ?
PNUTZ досяг історичної максимальної ціни у 0,674176 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PNUTZ?
Історична мінімальна ціна PNUTZ становила 0,129475 USD.
Який обсяг торгівлі PNUTZ?
Актуальний обсяг торгівлі PNUTZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PNUTZ цього року?
PNUTZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PNUTZ для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:38 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.