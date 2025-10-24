Ціна Geez PNutz (PNUTZ)
+3,93%
+17,79%
+3,98%
+3,98%
Актуальна ціна Geez PNutz (PNUTZ) становить $0,343267. За останні 24 години PNUTZ торгувався між мінімумом у $ 0,291431 і максимумом у $ 0,337025, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PNUTZ становить $ 0,674176, тоді як його історичний мінімум — $ 0,129475.
Що стосується короткострокових результатів, то PNUTZ змінився на +3,93% за останню годину, +17,79% за 24 години та на +3,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Geez PNutz — $ 142,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PNUTZ — 415,00K, зі загальною пропозицією 415000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,46K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ +0,051835.
За останні 30 днів зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ -0,1146194601.
За останні 60 днів зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Geez PNutz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,051835
|+17,79%
|30 днів
|$ -0,1146194601
|-33,39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.