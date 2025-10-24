Інформація щодо ціни Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,291431 $ 0,291431 $ 0,291431 Мін. за 24 год $ 0,337025 $ 0,337025 $ 0,337025 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,291431$ 0,291431 $ 0,291431 Макс. за 24 год $ 0,337025$ 0,337025 $ 0,337025 Рекордний максимум $ 0,674176$ 0,674176 $ 0,674176 Найнижча ціна $ 0,129475$ 0,129475 $ 0,129475 Зміна ціни (за 1 год) +3,93% Зміна ціни (1 дн.) +17,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,98%

Актуальна ціна Geez PNutz (PNUTZ) становить $0,343267. За останні 24 години PNUTZ торгувався між мінімумом у $ 0,291431 і максимумом у $ 0,337025, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PNUTZ становить $ 0,674176, тоді як його історичний мінімум — $ 0,129475.

Що стосується короткострокових результатів, то PNUTZ змінився на +3,93% за останню годину, +17,79% за 24 години та на +3,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Geez PNutz (PNUTZ)

Ринкова капіталізація $ 142,46K$ 142,46K $ 142,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142,46K$ 142,46K $ 142,46K Циркуляційне постачання 415,00K 415,00K 415,00K Загальна пропозиція 415 000,0 415 000,0 415 000,0

Поточна ринкова капіталізація Geez PNutz — $ 142,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PNUTZ — 415,00K, зі загальною пропозицією 415000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,46K.