Сьогоднішня ціна geeked (GEEKED)

Поточна ціна geeked (GEEKED) сьогодні становить 0,00007341 USD з ринковою капіталізацією $ 73,39K USD. Ціна GEEKED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності geeked:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни geeked протягом дня — +10,42%

- циркуляційна пропозиція – 999,71M USD

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