Ціна geeked (GEEKED)
Поточна ціна geeked (GEEKED) сьогодні становить 0,00007341 USD з ринковою капіталізацією $ 73,39K USD. Ціна GEEKED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності geeked:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни geeked протягом дня — +10,42%
- циркуляційна пропозиція – 999,71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни geeked до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни geeked до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни geeked до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни geeked до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10,42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін geeked: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
+10,42%
--
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