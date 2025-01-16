Сьогоднішня ціна Geegoopuzzle (GGP)

Поточна ціна Geegoopuzzle (GGP) сьогодні становить 4.76 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GGP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geegoopuzzle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 381.51K USD

- зміна ціни Geegoopuzzle протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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